В Крыму началась масштабная ярмарка трудоустройства

Так, в четверг, 11 апреля, региональный этап Всероссийской ярмарки прошел на базе 19-ти территориальных отделений центров занятости городов и районов полуострова. В мероприятии приняли участие 277 работодателей, которые обнародовали больше семи тысяч вакансий. Также рабочие места предоставляли и для инвалидов. На ярмарке их было 376.