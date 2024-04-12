В Крыму началась масштабная ярмарка трудоустройства

В Крыму стартовала масштабная ярмарка вакансий. 12 апреля сразу в нескольких районах полуострова проходит региональный этап акции. Как сообщила заместитель председателя Совета министров республики- министр труда и социальной защиты Елена Романовская, главная цель мероприятия — объединить людей из разных сфер деятельности.
Так, в четверг, 11 апреля, региональный этап Всероссийской ярмарки прошел на базе 19-ти территориальных отделений центров занятости городов и районов полуострова. В мероприятии приняли участие 277 работодателей, которые обнародовали больше семи тысяч вакансий. Также рабочие места предоставляли и для инвалидов. На ярмарке их было 376.
12 апреля начался региональный этап всероссийской ярмарки. Он проходит в Медицинском университете имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета. На ней представят около тысячи вакантных мест для работников медицинской сферы.