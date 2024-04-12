Сезонный ремонт дорог начался в Москве

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна. В этом году основной объем работ запланирован в рамках программы “От дома до дома” — в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, ряде улиц на востоке столицы — Перовской, Вешняковской, Суздальской, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных», — сказал Бирюков.
По его словам, работать будут в основном ночью.
«Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — отметил Бирюков.
Заместитель мэра добавил, что специалисты используют асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси.