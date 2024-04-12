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Сезонный ремонт дорог начался в Москве

В столице на фоне теплой погоды начался сезонный ремонт дорог, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна. В этом году основной объем работ запланирован в рамках программы “От дома до дома” — в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, ряде улиц на востоке столицы — Перовской, Вешняковской, Суздальской, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных», — сказал Бирюков.

По его словам, работать будут в основном ночью.

«Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — отметил Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что специалисты используют асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси.

ЖКХ