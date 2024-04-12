Сезонный ремонт дорог начался в Москве

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна. В этом году основной объем работ запланирован в рамках программы “От дома до дома” — в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, ряде улиц на востоке столицы — Перовской, Вешняковской, Суздальской, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных», — сказал Бирюков.