Воронежский двигатель впервые запустил ракету «Ангара-А5» с Дальнего Востока

В четверг, 11 апреля, в 12.00 впервые с космодрома «Восточный» в Амурской области благополучно отправилась в космос ракета «Ангара-А5». В составе разгонного блока «Орион» был двигатель РД0124А. Его разработали и сделали в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА). Кроме того, в составе двигателей первой и второй ступеней ракеты использовались камеры сгорания производства КБХА, в составе баков — шар-баллоны воронежского производства.