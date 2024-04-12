Воронежский двигатель впервые запустил ракету «Ангара-А5» с Дальнего Востока

В четверг, 11 апреля, в 12.00 впервые с космодрома «Восточный» в Амурской области благополучно отправилась в космос ракета «Ангара-А5». В составе разгонного блока «Орион» был двигатель РД0124А. Его разработали и сделали в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА). Кроме того, в составе двигателей первой и второй ступеней ракеты использовались камеры сгорания производства КБХА, в составе баков — шар-баллоны воронежского производства.
На третьей ступени «Ангары-А5» также использовали воронежский двигатель.
Это был шестой пуск российской ракеты-носителя в 2024 году (второй с «Восточного»). А конкретно для «Ангары-А5» полет стал четвертым в истории, для семейства разгонных блоков Д — 337-м (а для «Ориона» первым).
Справка «КП».
Ракета-носитель «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М». Ее «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.