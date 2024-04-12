Перевозчикам Владивостока устроили жесткий разнос в мэрии

В ходе совещания всем также напомнили о существующих ограничениях для работы иностранных граждан. Стороны достигли договоренности, что в целях профилактики правонарушений специалисты правоохранительных органов подготовят подробные памятки для руководителей автотранспортных предприятий о том, кто и с каким статусом может работать, какие документы для этого необходимы.