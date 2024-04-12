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Перевозчикам Владивостока устроили жесткий разнос в мэрии

Проводивший совещание заместитель главы города Максим Акульшин пообещал, что проверки водителей будут усилены по всем направлениям.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Совещание с перевозчиками, работающими на городских маршрутах, прошло в мэрии Владивостока под руководством заместителя главы администрации Максима Акульшина в пятницу, 12 апреля. Им напомнили о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, трудового и миграционного законодательства. На совещании присутствовали руководители компаний-перевозчиков, управления транспорта, ГИБДД, прокуратуры, миграционной службы, Ространснадзора, сообщает ИА PrimaMedia.

Уровень нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, по словам заместителя начальника Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Юрия Колесникова, остается высоким и в этом году даже вырос по сравнению с прошлым периодом.

Превышение скоростного режима фиксируется чаще всего. Нередко с этим связаны и другие нарушения — проезд на красный свет, непредоставление преимущества движения пешеходу. Нарушение скорости несколько раз становилось причиной падения пассажира в салоне. Также водители нарушают правила маневрирования на дороге. По всем зафиксированным случаям выносится наказание.

"Руководство компаний обязано четко выстроить работу с персоналом в соответствии с законодательством, проводить инструктажи, организовать предрейсовые медосмотр и техосмотр, брать на работу только тех, кто имеет право работать в отрасли пассажирских перевозок, — акцентировал представитель ГИБДД.

Юрий Колесников также добавил, что сотрудники ГИБДД продолжат проводить проверки в постоянном режиме.

В ходе совещания всем также напомнили о существующих ограничениях для работы иностранных граждан. Стороны достигли договоренности, что в целях профилактики правонарушений специалисты правоохранительных органов подготовят подробные памятки для руководителей автотранспортных предприятий о том, кто и с каким статусом может работать, какие документы для этого необходимы.

Об усилении контроля за соблюдением миграционного законодательства сообщили также представители прокуратуры Владивостока, Управления по вопросам миграции Приморского края. Это связано, в том числе, с трагическими событиями в «Крокус Сити».

Как отметили в пресс-службе мэрии, руководители компаний-перевозчиков со своей стороны пожаловались, что главной причиной многих проблем остается острая нехватка водительских кадров, отсутствие конкуренции в их среде, что вынуждает оставлять на работе даже тех, кто допускает нарушения.

Подводя итоги совещания, замглавы администрации Максим Акульшин подчеркнул, что проверки будут усилены по всем направлениям — как со стороны разных надзорных ведомств, так и администрации Владивостока.