Почему не изменили базовую ставку, объяснили в Нацбанке

«Там несколько последствий может быть — социальные, и второе — это вопрос с ограничением предпринимательской активности на территориях, где сейчас паводки, и третье — вопрос фискальных расходов на устранение последствий паводков. Исходя из того, что вода еще стоит, не везде ушла, где-то наоборот прибывает … мы сочли необходимым сохранить ставку», — добавил он.