Почему не изменили базовую ставку, объяснили в Нацбанке

Тимур Сулейменов сообщил, что одним из факторов сохранения базовой ставки была неясность последствий аномальных паводков в регионах Казахстана.
«Там несколько последствий может быть — социальные, и второе — это вопрос с ограничением предпринимательской активности на территориях, где сейчас паводки, и третье — вопрос фискальных расходов на устранение последствий паводков. Исходя из того, что вода еще стоит, не везде ушла, где-то наоборот прибывает … мы сочли необходимым сохранить ставку», — добавил он.
Отмечается, что Нацбанк не поменял свой прогноз по инфляции на год — сохранится в коридоре 7,5−9,5%. Тимур Сулейменов сообщил, что «пока факторов, которые могут его существенно изменить, нет».
12 апреля Нацбанк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%.