Будут ли менять купюры и монеты в Казахстане в случае изменения герба

«В первую очередь надо говорить — будет ли смена. Я так понимаю, там работает группа ученых, которые будут вносить предложения. Надо исходить из этого, что предложения еще не было. Но понятно, что мы этот вопрос изучали — нет, банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, по ним изменений не будет. Они будут в обращении до полного своего износа», — сказал Тимур Сулейменов.