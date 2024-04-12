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Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы

Ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Продлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили в Минсельхозе Казахстана.

«Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года № 125 установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении ведомства.

Исключение, в соответствии с документом, составили поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления.

«Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года срокам на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Запрет, добавили в ведомстве, не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.

Ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках, особо подчеркенули в Минсельхозе.