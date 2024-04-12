Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы

«Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года № 125 установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении ведомства.