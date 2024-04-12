Минздрав Узбекистана предлагает запретить ввоз и производство электронных сигарет

В частности, производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или передача табачных изделий, устройств для потребления табака и никотина, а также электронных сигарет и сигарилл, продажа, ввоз и вывоз с территории Узбекистана запрещенных на его территории изделий, если транзит через территорию республики был совершен после применения административного взыскания за такие действия, — будет, предположительно, наказываться штрафом в размере 200−400 БРВ, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет..