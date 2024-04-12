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Молдова представила три проекта энергосоединения с Украиной и Румынией

Молдова приняла участие в саммите Инициатива трех морей, который проходил в Вильнюсе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдова представила на саммите Инициатива трех морей, который проходил в Вильнюсе, три проекта по соединению с энергетическими системами Украины и Румынии.

Как заявили в Министерстве энергетики Молдовы, представленные проекты окажут серьезное влияние в регионе и могут быть профинансированы и внедрены с помощью инструментов, доступных в рамках инициативы.

Эти проекты направлены на улучшение региональных взаимосвязей, таких как:

  • строительство второго контура высоковольтной воздушной линии электропередач на 330 кВ Бельцы — Молдавская ГЭС;
  • строительство линии Южноукраинск — Приморск (Украина) — Вулканешты (Молдова) — Исакча (Румыния);
  • увеличение пропускной способности вертикального газового трансбалканского коридора и разработка проектов по производству «зеленого водорода» с использованием возобновляемых источников энергии.

«Реализация этих проектов укрепит энергетическую безопасность, обеспечит устойчивое развитие и уменьшит воздействие на окружающую среду в Центральной и Восточной Европе», — заявили в Минэнерго.

Саммит Инициативы трех морей проводится ежегодно, в нем участвуют 13 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Австрия, Хорватия, Румыния, Греция и Болгария. Молдова стала ассоциированным участником организации в сентябре 2023 года.