В Казахстане заработает единая база QR-кодов — Нацбанк

«Сейчас, когда вы приходите в магазин и хотите расплатиться с помощью QR-кода, у вас спрашивают: Halyk или Kaspi. И приложением Halyk банка невозможно рассчитаться по терминалу Kaspi, и наоборот. Это не совсем удобно и для потребителей, и для банков», — пояснил Сулейменов.