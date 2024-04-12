В Казахстане заработает единая база QR-кодов — Нацбанк

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Со следующего года в Казахстане заработает единая система QR-кодов для всех банков, сообщил председатель правления Национального банка Тимур Сулейменов.
По словам председателя Нацбанка, единый QR-код позволит оплатить покупку приложением любого банка — он будем взаимочитаемым.
«Сейчас, когда вы приходите в магазин и хотите расплатиться с помощью QR-кода, у вас спрашивают: Halyk или Kaspi. И приложением Halyk банка невозможно рассчитаться по терминалу Kaspi, и наоборот. Это не совсем удобно и для потребителей, и для банков», — пояснил Сулейменов.
По его словам, до конца года единая база поработает в пилотном режиме.
«А с начала следующего года, думаем, что в полноценном формате проект реализуем, и туда зайдут все банки без исключения», — поделился он.
Глава Нацбанка также прокомментировал опасения журналистов о сохранности персональных данных казахстанцев.
«Вся персональная информация — кто инициировал транзакцию, в какой точке, сколько денег у него на счету, как его зовут — сохраняется в самом банке, как и сейчас. Мы будем видеть обезличенные транзакции, не персонифицированные», — отметил Сулейменов.
Также он добавил, что единая база не замена системы уже существующих способов QR-оплат, инфраструктура так и останется у банков, Нацбанк здесь выступает связующим мостом.