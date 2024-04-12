Единый QR-код для всех банков запустят в Казахстане в 2025 году

— Мы работаем в этом направлении. Систему можно называть по-разному: единым QR или QR разных банков, которые взаимочитаемы и взаимопринимаемые. Это техническая сторона вопроса. Можно для простоты называть единым QR. Идея в том, чтобы Национальная платежная корпорация, 100% дочка Нацбанка, создала систему, когда выпускаемые отдельными банками QR-коды были взаимочитаемы. Когда вы приходите в магазин, часто бывает, хотите сделать QR, спрашивают Halyk или Kaspi. Карточкой Halyk невозможно рассчитываться по терминалу Kaspi и наоборот. Я думаю, что это не совсем удобно для потребителей и для банков тоже. Потому что часть транзакций уходит. В итоге человек вместо того, чтобы оплатить QR-ом, платит кэшем, либо другим способом, — сказал Тимур Сулейменов.