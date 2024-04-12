Глава Нацбанка рассказал, когда могут объединить две биржи

Глава Нацбанка призвал разобраться с терминологией в данном вопросе.
«В послании глава государства поручил не объединить биржи, поручил объединить потенциал бирж. Это разные вопросы. Объединение бирж — это создание одного юридического лица. Это первое. Второе, до конца марта поручалось разработать решение. Это решение нами — Нацбанком, АРРФР и МФЦА разработано. Сейчас оно находится на согласовании в Администрации президента. Поэтому мы свою работу выполнили», — добавил Тимур Сулейменов.
По его словам, у сторон единые подходы.
«Было непросто, потому что каждый хотел больше внимания и ресурсов для той или иной биржи. Тем не менее конструктивно поработали все заинтересованные стороны и у нас сейчас общее решение есть. Ждем, что скажет Администрация президента и после этого мы… можем его проговорить, обнародовать и приступить к реализации. Аспектов, как вы понимаете, очень много: юридических, финансовых, технологических. Очень много вещей, которые требуют изменений. Мы ставим задачу, что дорожная карта уже должна закончиться этим годом и к следующему году они будут действовать сообща. Мы должны понимать, для чего это нужно, когда две биржи на относительно небольшом рынке Казахстана. Рынок ценных бумаг во многих странах — один из важных способов фондирования экономики. А сейчас она у нас фондируется исключительно банками», — резюмировал Тимур Сулейменов.
1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана озвучил вопрос объединения двух действующих в стране фондовых бирж. В этот же день МФЦА озвучили свою точку зрения по поводу данной инициативы. В KASE также заявили, что биржа планирует работать над задачей, поставленной президентом.