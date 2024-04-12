Дарем
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка рассказал, когда могут объединить две биржи

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 12 апреля 2024 года высказался по поводу объединения двух бирж — Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Астанинской международной биржи (AIX), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Нацбанка призвал разобраться с терминологией в данном вопросе.

«В послании глава государства поручил не объединить биржи, поручил объединить потенциал бирж. Это разные вопросы. Объединение бирж — это создание одного юридического лица. Это первое. Второе, до конца марта поручалось разработать решение. Это решение нами — Нацбанком, АРРФР и МФЦА разработано. Сейчас оно находится на согласовании в Администрации президента. Поэтому мы свою работу выполнили», — добавил Тимур Сулейменов.

По его словам, у сторон единые подходы.

«Было непросто, потому что каждый хотел больше внимания и ресурсов для той или иной биржи. Тем не менее конструктивно поработали все заинтересованные стороны и у нас сейчас общее решение есть. Ждем, что скажет Администрация президента и после этого мы… можем его проговорить, обнародовать и приступить к реализации. Аспектов, как вы понимаете, очень много: юридических, финансовых, технологических. Очень много вещей, которые требуют изменений. Мы ставим задачу, что дорожная карта уже должна закончиться этим годом и к следующему году они будут действовать сообща. Мы должны понимать, для чего это нужно, когда две биржи на относительно небольшом рынке Казахстана. Рынок ценных бумаг во многих странах — один из важных способов фондирования экономики. А сейчас она у нас фондируется исключительно банками», — резюмировал Тимур Сулейменов.

1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана озвучил вопрос объединения двух действующих в стране фондовых бирж. В этот же день МФЦА озвучили свою точку зрения по поводу данной инициативы. В KASE также заявили, что биржа планирует работать над задачей, поставленной президентом.