Глава Нацбанка рассказал, когда могут объединить две биржи

«Было непросто, потому что каждый хотел больше внимания и ресурсов для той или иной биржи. Тем не менее конструктивно поработали все заинтересованные стороны и у нас сейчас общее решение есть. Ждем, что скажет Администрация президента и после этого мы… можем его проговорить, обнародовать и приступить к реализации. Аспектов, как вы понимаете, очень много: юридических, финансовых, технологических. Очень много вещей, которые требуют изменений. Мы ставим задачу, что дорожная карта уже должна закончиться этим годом и к следующему году они будут действовать сообща. Мы должны понимать, для чего это нужно, когда две биржи на относительно небольшом рынке Казахстана. Рынок ценных бумаг во многих странах — один из важных способов фондирования экономики. А сейчас она у нас фондируется исключительно банками», — резюмировал Тимур Сулейменов.