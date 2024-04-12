В Беларуси закрылись магазины еще одной торговой сети

На Партизанском проспекте, где работал первый из открывшихся в столице магазинов сети, теперь вывеска «Алми». По данным торгового реестра, действующих магазинов Spar в стране больше нет. Информация о них исчезла и с сайта международной сети.
Магазины Spar, как и «Алми», в Беларуси развивала по франчайзинговой схеме компания «Юнифуд». В ее планах было довести количество Spar до 60. Однако по факту удалось открыть менее 10.
В январе появилась информация, что у «Юнифуда» возникли проблемы и компания намерена трансформировать свой бизнес. Как рассказали в МАРТ, российский собственник оставит часть магазинов «Алми», а нерентабельные сдаст в аренду другим торговым сетям. Сообщалось также, что некоторые магазины могут переформатировать в дискаунтеры.
Сеть Spar принадлежит нидерландской SPAR International. Она объединяет около 14 тыс. магазинов почти в пяти десятках стран и имеет товарооборот более €27 млрд.