Дарем
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс доллара в Казахстане снова падает

Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 12 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 447,89 тенге, повысившись на 0,43 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 12 апреля составляет 448,41 тенге за доллар. По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,10 тенге, продажи — 449,55 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,98 тенге, продают по 451,00 тенге.

Напомним, 11 апреля по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 448,41 тенге, повысившись на 1,05 тенге.