Курс доллара в Казахстане снова падает

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 447,89 тенге, повысившись на 0,43 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 12 апреля составляет 448,41 тенге за доллар. По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,10 тенге, продажи — 449,55 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,98 тенге, продают по 451,00 тенге.