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Доллар и евро подешевели перед выходными

Европейская валюта на последних торгах текущей недели вернулась к психологической отметке в 3,5 рубля, вероятнее всего, это временная тенденция и уже в понедельник евро вернется к росту.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль подешевел только по отношению к российской валюте.

Сегодня европейская валюта торговалась в привычном небольшом объеме. При этом евро упал в стоимости сразу на 0,61% и опустился на уровень в 3,5000 рубля.

Следом продолжила дешеветь и американская валюта на фоне роста инфляции в Соединенных Штатах. Доллар потерял еще 0,29% и оказался у отметки в 3,2640 рубля.

Российская валюта в связи с снижением стоимости евро и доллара ощутила ослабление давления на собственный курс и прибавила 0,04%. На торгах за 100 российских просили 3,4907 белорусского рубля.

Несмотря на отсутствие глобальных факторов, упала в цене и валюта Поднебесной, которая одномоментно просела на 0,41%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4900 рубля.