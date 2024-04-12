Доллар и евро подешевели перед выходными

МИНСК, 12 апр — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль подешевел только по отношению к российской валюте.
Сегодня европейская валюта торговалась в привычном небольшом объеме. При этом евро упал в стоимости сразу на 0,61% и опустился на уровень в 3,5000 рубля.
Следом продолжила дешеветь и американская валюта на фоне роста инфляции в Соединенных Штатах. Доллар потерял еще 0,29% и оказался у отметки в 3,2640 рубля.
Российская валюта в связи с снижением стоимости евро и доллара ощутила ослабление давления на собственный курс и прибавила 0,04%. На торгах за 100 российских просили 3,4907 белорусского рубля.
Несмотря на отсутствие глобальных факторов, упала в цене и валюта Поднебесной, которая одномоментно просела на 0,41%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4900 рубля.