В Казани ввели новые правила для торговцев и аниматоров на улице Баумана

Теперь на улице Баумана будут брать плату за место с фотографов с животными, аниматоров, тех, кто плетет афрокосички, катает на лошадях и пони, наносит аквагрим и не только. Исключением являются уличные музыканты, артисты, художники и организаторы концертных, развлекательных и спортивных программ.