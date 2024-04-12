В Казани ввели новые правила для торговцев и аниматоров на улице Баумана

В Казани определили новые правила оказания услуг и уличной торговли. Постановление об этом опубликовали в сборнике документов исполкома города.
Из документа следует, что вся подобная деятельность может осуществляться только в установленных исполкомом местах. Услуги должны оказываться с учетом санитарных норм, требований охраны труда, ПДД и пожарной безопасности. Вместе с тем уличным торговцам запрещается навязывать свои услуги людям против их воли.
Теперь на улице Баумана будут брать плату за место с фотографов с животными, аниматоров, тех, кто плетет афрокосички, катает на лошадях и пони, наносит аквагрим и не только. Исключением являются уличные музыканты, артисты, художники и организаторы концертных, развлекательных и спортивных программ.
Напомним, в Казани на улице Баумана усовершенствуют вид летних веранд.