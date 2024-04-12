Губернатор Кубани вручил ключи дольщикам ЖК «На Магистральной» в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 апреля вручил ключи от квартир дольщикам долгостроя — ЖК «На Магистральной». Многоэтажный дом застройщик должен был сдать еще в 2020 году, но работы на стройплощадке были прекращены. Достроить дом и сдать его в эксплуатацию помогали краевая администрация и краевые и федеральные службы и ведомства, сообщает ИА KrasnodarMedia.
О торжественной церемонии вручения ключей дольщикам проблемного ЖК глава региона рассказал в соцсетях. Новоселов также поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов.
— Дольщики краснодарского ЖК «На Магистральной» получили ключи. Теперь почти 600 человек — собственники квартир, впереди у них только приятные хлопоты, — написал губернатор в Telegram (18+).
Вениамин Кондратьев отметил, что достроить дом удалось общими усилиями, в том числе с участием Федерального фонда развития территорий, Следственного комитета и Прокуратуры края, и поблагодарил дольщиков за терпение и понимание.
— С 2015 года мы достроили 585 домов по всему краю и восстановили права более 67 тысяч дольщиков. Сегодня осталось всего восемь проблемных объектов, — заключил губернатор. Глава края выразил уверенность, что в 2024 году работу с «замороженными» долгостроями удастся завершить и понятие «обманутый дольщик» навсегда останется в прошлом.