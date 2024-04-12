Губернатор Кубани вручил ключи дольщикам ЖК «На Магистральной» в Краснодаре

— С 2015 года мы достроили 585 домов по всему краю и восстановили права более 67 тысяч дольщиков. Сегодня осталось всего восемь проблемных объектов, — заключил губернатор. Глава края выразил уверенность, что в 2024 году работу с «замороженными» долгостроями удастся завершить и понятие «обманутый дольщик» навсегда останется в прошлом.