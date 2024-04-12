Кредиты: ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев

— в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни по месту жительства или месту нахождения заемщика, либо месту регистрации заемщика, либо в помещении банка (филиала), не более трех раз в неделю и не более одного раза в будний день, если иное время, периодичность и день (выходной и (или) праздничный) не согласованы с заемщиком;