Кредиты: ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев озвучил корреспонденту Kapital.kz ответы на актуальные вопросы граждан, которые поступили через каналы обратной связи Агентства — мобильное приложение «Fingramota Online» и call-центр.
Вопрос: Оказывают ли банки и МФО какую-либо помощь пострадавшим от паводков казахстанцам?
Ответ: Да, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями реализуются мероприятия по поддержке пострадавших граждан, субъектов малого и среднего бизнеса:
— всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок 3 месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года;
— по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков;
— всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлеки нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления.
Банками и МФО будет проведен индивидуальный анализ положения каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам.
В целях информирования пострадавших граждан и предпринимателей о мерах помощи заемщикам на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются конкретные алгоритмы подачи соответствующих заявлений и порядок проведения реструктуризации кредитов.
Вопрос: Сотрудники банка звонят более 7−8 раз в день из-за возникшей у меня просрочки по кредиту. Могу я узнать, насколько это законно, сколько раз в день вообще могут звонить менеджеры банка?
Ответ: Взаимодействие банка с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, или его представителем, третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа, осуществляется:
— в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни по месту жительства или месту нахождения заемщика, либо месту регистрации заемщика, либо в помещении банка (филиала), не более трех раз в неделю и не более одного раза в будний день, если иное время, периодичность и день (выходной и (или) праздничный) не согласованы с заемщиком;
— не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни и не более двух раз в период с 9:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни посредством телефонных переговоров по инициативе банка.
Вопрос: Мой счет арестовали, об этом сообщил частный судебный исполнитель. Может ли банк временно снять этот арест?
Ответ: Наложение ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, производится на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов, должностных лиц или судебных исполнителей, обладающих данным правом. И только после отмены данных решений уполномоченными госорганами или должностными лицами могут возобновиться расходные операции по банковскому счету. Поэтому банки второго уровня не вправе самостоятельно снимать арест (блокировку) со счетов до тех пор, пока не будет принято постановление должностного лица, принявшего решение о приостановлении расходных операций по этим счетам или об отмене указанного решения.
Вам нужно обратиться к ЧСИ с соответствующими письменными заявлениями либо в региональную или республиканскую палату частных судебных исполнителей. В случае несогласия с действиями ЧСИ вы вправе самостоятельно обратиться в суд по месту нахождения ответчиков.
Вопрос: У меня есть микрокредит, по нему возникла просрочка. Мне нужно напрямую обратиться в МФО, чтобы мне помогли? Подскажите алгоритм действий в таком случае.
Ответ: С 1 октября 2021 года вступили в силу поправки в законы о банках и банковской деятельности, а также микрофинансовой деятельности, в части введения единого обязательного порядка урегулирования просроченной задолженности граждан. Заемщики-физлица, имеющие просроченную задолженность, могут решить вопросы по реструктуризации своих кредитов напрямую с кредиторами, которые в обязательном порядке рассматривают их заявления в рамках правового поля.
Алгоритм действий следующий. Согласно данному механизму урегулирования, МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредиторы должны также проинформировать граждан о необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки, рассказать им об их праве обратиться в МФО и последствиях невыполнения своих обязательств по микрокредитам.
Заемщики, в свою очередь, в течение 30 дней с даты наступления просрочки должны обратиться в кредитную организацию для реструктуризации микрокредитов с письменным заявлением или иным способом, который прописан в кредитном договоре. В заявлении необходимо указать, в связи с чем возникла просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам.
Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению микрофинансовой организацией. При представлении неполных сведений заемщик предоставляет их в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от МФО.
После получения полного пакета документов кредитор рассматривает обращение, при этом учитывая такие факторы, как текущее финансовое положение (платежеспособность) социальное положение заемщика, добросовестное исполнение обязательств по микрокредиту.
Свой ответ кредитор должен предоставить в течение 15 календарных дней. Это согласие, то он может принять предложенные заемщиком изменения в условия договора. Или предложения по изменению условий договора о предоставлении микрокредита. Либо же отказ с указанием мотивированного обоснования причин.
Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде: снижения ставки вознаграждения либо значения вознаграждения, отсрочки платежа, изменения метода погашения, увеличения срока займа, прощением просроченного основного долга вознаграждения, отменой неустойки (штрафа).
То или иное решение принимается МФО самостоятельно, без вмешательства финрегулятора, в индивидуальном порядке, исходя из сложившейся жизненной ситуации и финансового положения заемщика.
Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения МФО.
Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации микрозайма, он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. При этом заемщик обязательно должен предоставить доказательства своего обращения в МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Агентство на основании обращения заявителя в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий кредитной организации касательно всестороннего рассмотрения вопроса и принятого решения кредитором.
Напомню, что потребители финансовых услуг за защитой своих прав могут обратиться в Агентство с официальным обращением: письменно — по адресу: А15С9Т5, г. Алматы, микрорайон Коктем-3, д. 21, а также посредством портала электронного правительства Egov.kz, системы E-Otinish или через Управления региональных представителей — по территориальной принадлежности. При Агентстве функционирует Общественная приемная, где граждане могут получить консультации информационно-справочного характера и оперативно решить вопросы, касающиеся деятельности финрегулятора.