Обесценились только яйца и отопление во время жары: Фрукты и другие продукты в цветущей Молдове продолжают дорожать

Средние потребительские цены в Молдове в марте выросли на 0,5% по сравнению с февралём, сообщили в Национальном бюро статистики. Продукты питания подорожали в среднем на 0,5%, а непродовольственные товары — на 0,8%.
Ощутимее всего выросли цены на фрукты — на 4,2% и овощи — на 2,3%. В то же время яйца подешевели на 6%, сахар, мясо и мясные консервы — на 0,3%, растительное масло — на 0,2%.
Стройматериалы подорожали на 1,2%, одежда — на 0,8%, лекарства — на 0,7%, обувь — на 0,4%, топливо — на 0,1% (бензин вырос в цене на 2,2%, а солярка подешевела на 2,4%).
В то же время цены на услуги, по данным НБС, в марте снизились. Отопление подешевело на 7,5%, природный газ — на 5,1%, а электроэнергия — на 0,6%.