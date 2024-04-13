Перевозчикам Владивостока устроили «разнос» в мэрии за множество нарушений

По данным Госавтоинспекции, уровень нарушений правил дорожного движения водителями автобусов остается высоким и в этом году даже вырос по сравнению с прошлым периодом. Чаще всего водители превышают скорость, пролетают на красный свет и не уступают пешеходам. Из-за быстрой езды несколько раз фиксировались случаи, когда пассажиры падали в салоне.