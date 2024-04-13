Перевозчикам Владивостока устроили «разнос» в мэрии за множество нарушений

12 апреля в администрации Владивостока прошло совещание на тему нарушений в сфере городских пассажироперевозок.
На встрече присутствовали предприниматели-перевозчики, представители управления транспорта, ГИБДД, прокуратуры, миграционной службы, Ространснадзора.
По данным Госавтоинспекции, уровень нарушений правил дорожного движения водителями автобусов остается высоким и в этом году даже вырос по сравнению с прошлым периодом. Чаще всего водители превышают скорость, пролетают на красный свет и не уступают пешеходам. Из-за быстрой езды несколько раз фиксировались случаи, когда пассажиры падали в салоне.
Представители прокуратуры Владивостока и миграционной службы предупредили об усилении контроля за соблюдением миграционного законодательства. Это связано, в том числе, с трагическими событиями в «Крокус Сити». Перевозчикам напомнили, что есть ряд ограничений на работу для иностранцев.
Предприниматели в ответ отметили, что ключевая причина существующих проблем — острый дефицит кадров, в связи с чем они не увольняют на работе даже тех, кто допускает нарушения.
Напомним, ранее прокуратура выяснила, что во Владивостоке у одного из перевозчиков на автобусных маршрутах работали люди без водительских прав.