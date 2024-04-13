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Перевозчикам Владивостока устроили «разнос» в мэрии за множество нарушений

Чаще всего водители превышают скорость, пролетают на красный свет и не уступают пешеходам.

Источник: Администрация Владивостока

12 апреля в администрации Владивостока прошло совещание на тему нарушений в сфере городских пассажироперевозок.

На встрече присутствовали предприниматели-перевозчики, представители управления транспорта, ГИБДД, прокуратуры, миграционной службы, Ространснадзора.

По данным Госавтоинспекции, уровень нарушений правил дорожного движения водителями автобусов остается высоким и в этом году даже вырос по сравнению с прошлым периодом. Чаще всего водители превышают скорость, пролетают на красный свет и не уступают пешеходам. Из-за быстрой езды несколько раз фиксировались случаи, когда пассажиры падали в салоне.

Как отметил замначальника краевого управления ГИБДД Юрий Колесников, руководители компаний должны проводить инструктажи, предрейсовые медосмотры и брать на работу только тех, кто имеет право работать в отрасли пассажирских перевозок.

Представители прокуратуры Владивостока и миграционной службы предупредили об усилении контроля за соблюдением миграционного законодательства. Это связано, в том числе, с трагическими событиями в «Крокус Сити». Перевозчикам напомнили, что есть ряд ограничений на работу для иностранцев.

Предприниматели в ответ отметили, что ключевая причина существующих проблем — острый дефицит кадров, в связи с чем они не увольняют на работе даже тех, кто допускает нарушения.

Напомним, ранее прокуратура выяснила, что во Владивостоке у одного из перевозчиков на автобусных маршрутах работали люди без водительских прав.