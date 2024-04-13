На строительство дороги Владивосток — Находка — порт Восточный привлекут частный бизнес. Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минфину и Минэкономразвития определить критерии конкурентного отбора инвесторов, которые решат участвовать в строительстве трассы, сообщили ИА PrimaMedia в аппарате полпреда.
«По итогам совещания по вопросу строительства в Приморском крае автомобильной дороги Владивосток — Находка — порт Восточный Юрий Трутнев поручил Минфину России, Минэкономразвития России выработать критерии конкурентного отбора частных инвесторов для участия в строительстве автомобильной дороги на условиях концессионного соглашения», — говорится в сообщении.
В совещании приняли участие представители правительства РФ и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Дорога важная. Она обеспечивает транспортную доступность Находки, и это одна из нитей транспортной инфраструктуры, которая крайне нужна на Дальнем Востоке для развития страны в целом», — сказал Юрий Трутнев.
На совещании оценили текущую ситуацию, а также обсудили предложения по привлечению к строительству дороги частных инвестиций.
«Модель привлечения частных инвесторов в проект должна быть прозрачная, понятная и честная. Она должна быть сделана в интересах российского государства», — обозначил вице-премьер.
Автомобильная дорога Владивосток — Находка — порт Восточный, протяженностью 146 км, является ключевым инфраструктурным объектом международного транспортного коридора «Приморье-1».
Трасса свяжет между собой три крупных порта России: Владивосток, Находку и порт Восточный, а также южные районы Приморского края. Новая дорога станет важной транспортной артерией юга Приморья и обеспечит выход на федеральную автомобильную дорогу А370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток" на 734 км в районе поселка Угловое.
Около 100 км разбиты на шесть участков средней протяженностью в 20 км. Четыре этапа связаны со строительством участков в обход Большого Камня, Фокино и подъездом к Находке и порту Восточный, еще два — с реконструкцией участков существующей дороги.
Строительство обхода Большого камня предусмотрено пятилетним планом дорожного строительства, утвержденным Правительством России, дорогу I категории планируется построить с четырьмя полосами движения и разделением потоков.
О том, что к строительству автодороги могут привлечь частные инвестиции, говорили еще в 2013 году. Краевые власти занимались поиском возможных партнеров. Интерес к финансированию этой дороги проявлял тогда Внешэкономбанк.