На строительство дороги Владивосток — Находка — порт Восточный привлекут частный бизнес. Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минфину и Минэкономразвития определить критерии конкурентного отбора инвесторов, которые решат участвовать в строительстве трассы, сообщили ИА PrimaMedia в аппарате полпреда.

«По итогам совещания по вопросу строительства в Приморском крае автомобильной дороги Владивосток — Находка — порт Восточный Юрий Трутнев поручил Минфину России, Минэкономразвития России выработать критерии конкурентного отбора частных инвесторов для участия в строительстве автомобильной дороги на условиях концессионного соглашения», — говорится в сообщении.

Полпред напомнил, что есть поручение президента РФ завершить строительство трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. На совещании по развитию дальневосточных городов, прошедшем на полях ВЭФ (6+) в прошлом году, Владимир Путин поручил выделить финансирование на нее в 2025—2030 годах.

«Дорога важная. Она обеспечивает транспортную доступность Находки, и это одна из нитей транспортной инфраструктуры, которая крайне нужна на Дальнем Востоке для развития страны в целом», — сказал Юрий Трутнев.

На совещании оценили текущую ситуацию, а также обсудили предложения по привлечению к строительству дороги частных инвестиций.

«Модель привлечения частных инвесторов в проект должна быть прозрачная, понятная и честная. Она должна быть сделана в интересах российского государства», — обозначил вице-премьер.

Трасса свяжет между собой три крупных порта России: Владивосток, Находку и порт Восточный, а также южные районы Приморского края. Новая дорога станет важной транспортной артерией юга Приморья и обеспечит выход на федеральную автомобильную дорогу А370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток" на 734 км в районе поселка Угловое.

Первый участок (4 км) в обход Артема был открыт в августе 2016 года. Часть дороги Владивосток — Находка — порт Восточный в объезд Шкотово была торжественно открыта в июне 2023 года. Эти 14 км трассы строили с 2017 года. Сейчас дорожники занимаются участком с 18 по 43 км до Большого Камня.