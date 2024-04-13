Восточный полигон расширят и повезут по нему еще больше угля — Минэнерго

Расширение Восточного полигона будет способствовать развитию экспорта российского угля, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» (12+). Министерство верит в рост спроса на уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем временем, проблема с доставкой иных грузов на Дальний Восток из-за приоритизации по углю и загруженностью Восточного полигона продолжает сохранять актуальность, сообщает ИА PrimaMedia.
На пленарной сессии «Меры государственной поддержки проектов горнодобывающих компаний: точки роста» замминистра заявил, что в 2025 году прогнозируется рост спроса на уголь (выдержки его выступления приводятся в телеграм-канале министерства (18+)). В частности, из-за возрастающей потребности в источниках энергии в странах Глобального Юга.
О перспективах экспорта российского угля Сергей Мочальников рассказал в ходе сессии «Восточный полигон: 270 млн тонн — будет ли достаточно всем?».
«При достаточной провозной способности Восточного полигона угледобывающие компании способны нарастить добычу до 500 млн тонн в год», — уверен Сергей Мочальников.
Напомним, что приоритизация по перевозке угля на направлениях Восточного полигона в условиях его ограниченных возможностей привела к срыву поставок на Дальний Восток других товаров. До макрорегиона не могут добраться социально значимые грузы, а по некоторым дальневосточным производствам возникли риски их остановки.
Этой проблеме в начале апреля было посвящено совещание при вице-премьере правительства РФ — дальневосточном полпреде президента Юрии Трутневе. Он потребовал разобраться в ситуации по Восточному полигону и обеспечить доставку всех жизнеобеспечивающих грузов «северного завоза».
В этом году провозная способность Восточному полигона должна вырасти до 180 млн тонн со 173 млн годом ранее. При этом потребность грузоотправителей значительно выше. В 2023 год ими были поданы заявки на 353 млн тонн (в одну сторону). Объем неперевезенных грузов составил 180 млн тонн.
В Приморском крае отголоски этой проблемы привели к тому, что в супермаркетах начали пустеть полки некоторыми товарами. Портал VL.ru писал со ссылкой на представителей торговых сетей, что там признают трудности с наполнением и связывают это с задержками поставок по железной дороге.
Как писало ИА PrimaMedia, по данным РЖД, погрузка на сети компании в марте 2024 года составила 105,3 млн тонн. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. За 1 квартал 2024 года по железной дороге отправили 295,9 млн тонн грузов — на 3,1% меньше, чем за январь-март прошлого года. Основной недобор в общую копилку погрузки произошел за счет сокращения спроса на перевозки экспортного угля в порты Азово-Черноморского бассейна по причинам, которые лежат в плоскости взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами, отмечали в РЖД.
Поставки угля из России в Китай в 2023 году были доведены до рекордных значений. Однако аналитики отметили резкое сокращение китайских закупок российского угля в январе—феврале 2024 года. Произошло это после того, как Пекин вновь ввел импортные пошлины, которые делают российские поставки менее конкурентоспособными, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни. Агентство указало на смещение политики Китая в сторону защиты горнодобывающих компаний от последствий перенасыщения рынка после того, как производство угля в самом Китае выросло до рекордно высокого уровня.
В начале апреля аналитики заговорили о снижении цен на уголь, связывая это с ослаблением спроса на него в Азии. Как писал «Коммерсант», прежде всего речь идет о Китае, где продолжается замедление строительного сектора.