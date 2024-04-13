Восточный полигон расширят и повезут по нему еще больше угля — Минэнерго

Как писало ИА PrimaMedia, по данным РЖД, погрузка на сети компании в марте 2024 года составила 105,3 млн тонн. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. За 1 квартал 2024 года по железной дороге отправили 295,9 млн тонн грузов — на 3,1% меньше, чем за январь-март прошлого года. Основной недобор в общую копилку погрузки произошел за счет сокращения спроса на перевозки экспортного угля в порты Азово-Черноморского бассейна по причинам, которые лежат в плоскости взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами, отмечали в РЖД.