Цены будут только расти: эксперт объяснил, с чем связано удорожание загородной недвижимости

Уже вот-вот стартует сезон шашлыков на природе, а там недалеко и до дачно-огородного. Впрочем, они вполне взаимосвязаны. Только что же делать тем, у кого еще нет своего участка за городом? Как обстоят дела на рынке недвижимости — рассказываем в материале «КП-Иркутск».
По ценам — строго по центру
Как рассказывают специалисты портала «Мир квартир», в первом квартале 2024 года цены на загородную недвижимость подскочили почти во всех регионах страны. В числе везунчиков только пять субъектов. Увы, Иркутской области среди них. Подешевели дачи только в Мурманской области (-9,3%), Камчатском крае (-4%), Еврейском АО (-3,6%), Магаданской области (-2,6%) и Ханты-Мансийском АО (-1,9%).
Что касается нашего региона, то что в годовом выражении, что в квартальном, относительно других субъектов мы находимся уверенно по серединке — на 52-м месте. Сейчас в области в среднем загородный дом обойдется в 5,5 млн рублей. За квартал цена поднялась на 2,9%, а вот за год — на 12,3%. Впрочем, до общероссийских показателей Иркутской области далеко, они достигают 7,4 млн рублей.
На сервисах с бесплатными объявлениями предложений немало, по цене — варьируются от 4 до 7 млн рублей. Если говорить о самых бюджетных (от 4 до 4,5 млн рублей) вариантах, то сибирякам готовы предложить готовый дом со всеми базовыми коммуникациями, но вот участок вокруг объекта не будет благоустроен от слова совсем. За эти деньги можно найти дом в пределах 120 «квадратов» и участком до 10 соток.
Если же ваш бюджет все-таки выше (от 5 до 7 млн рублей), то облагороженный участок найти вы сможете. В остальном же характеристики предлагаемой недвижимости те же. Отметим, что в обоих случаях чаще встречаются дома именно дачного типа. В том случае, если вам больше по душе коттеджи, то нужно готовиться отдать от 7 до 15 млн рублей.
ЭКСПЕРТНО
«Рост цен только продолжится»
Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»
— При ограниченности путешествий за рубеж наши соотечественники все больше внимания обращают на такие места в России, где можно полноценно отдохнуть в окружении природных красот, и многие «созревают» до покупки дома там. Сейчас на дачи и коттеджи пошел сезонный рост цен, который, как мы ожидаем, продолжится и во II квартале. Что касается годового прироста, то домовладения подорожали так же, как квартиры в новостройках, и чуть больше, чем вторичные квартиры.