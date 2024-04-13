Цены будут только расти: эксперт объяснил, с чем связано удорожание загородной недвижимости

— При ограниченности путешествий за рубеж наши соотечественники все больше внимания обращают на такие места в России, где можно полноценно отдохнуть в окружении природных красот, и многие «созревают» до покупки дома там. Сейчас на дачи и коттеджи пошел сезонный рост цен, который, как мы ожидаем, продолжится и во II квартале. Что касается годового прироста, то домовладения подорожали так же, как квартиры в новостройках, и чуть больше, чем вторичные квартиры.