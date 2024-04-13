АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Авиакомпания Air Astana вводит специальный тариф на время паводков, передает пресс-служба компании.
Тарифы будут действовать на рейсы из Атырау в Алматы и Астану, сообщили в компании.
«Группа Air Astana информирует общественность о том, что в соответствии с поручением главы государства и по результатам совещания с министерством транспорта Air Astana и FlyArystan вводят специальный тариф на время паводков с 13 по 24 апреля», — отмечается в сообщении.
Стоимость тарифа, подчеркнули в Air Astana, составит 40 000 тенге в эконом-классе в одну сторону.
«Также FlyArystan временно вводит специальные тарифы на прямые рейсы из Атырау в Шымкент, Актау и другие города», — добавили в компании.
Ранее группа Air Astana сообщила об организации 33 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент в период с 9 по 18 апреля.
Всего, подчеркнули в компании, будет выполнено 95 рейсов вместе с регулярными.