Число авиарейсов из Атырау увеличили и заморозили тарифы после критики в связи с паводками

«Сегодня достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать Т40 тыс. в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля. Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний. Дополнительно сообщаем, что казахстанскими авиапредприятиями перевезено порядка 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны», — добавили в минтранспорта.