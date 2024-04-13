Число авиарейсов из Атырау увеличили и заморозили тарифы после критики в связи с паводками

«Министерством транспорта Республики Казахстан совместно с казахстанскими авиакомпаниями предприняты следующие меры касательно авиасообщения из Атырау. К имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. Увеличена провозная емкость на 72% (с 12 756 кресел до 21 958 кресел)», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта.
Как отмечается, с 9 по 12 апреля авиакомпаниями Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнено 17 дополнительных рейсов (емкость 3 069 кресел).
«Сегодня достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать Т40 тыс. в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля. Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний. Дополнительно сообщаем, что казахстанскими авиапредприятиями перевезено порядка 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны», — добавили в минтранспорта.
Отметим, что ранее казахстанцы раскритиковали ценовую политику Air Astana, цены на билеты которой «взлетели» на фоне паводковой ситуации, а также задавались вопросом, почему нет информации о том, какую помощь оказывают авиаперевозчики в ситуации, когда вся остальная страна бросила все силы на то, чтобы помочь пострадавшим от стихии.