Загородная недвижимость в Нижегородской области подорожала на 30%

Спрос на объекты загородной недвижимости в Нижегородской области по итогам I квартала 2024-го уменьшился на 25% за год. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость».
Дачами стали интересоваться на 32% реже, коттеджами — на 29%, домами — на 22%, таунхаусами — на 21%.
Количество доступных для покупки домов уменьшилось на 2%. Зато цены за год выросли на 30%. Арендная ставка за год увеличилась на 11%.
«Если в аренде отсутствие роста месячной ставки привлекает дополнительных нанимателей, то в продаже удорожание почти на треть в среднем по стране привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели на время отложили сделку», — констатировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Напомним, Нижний Новгород занимает второе место по стране по подорожанию новостроек.