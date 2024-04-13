Загородная недвижимость в Нижегородской области подорожала на 30%

«Если в аренде отсутствие роста месячной ставки привлекает дополнительных нанимателей, то в продаже удорожание почти на треть в среднем по стране привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели на время отложили сделку», — констатировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.