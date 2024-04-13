Уже сеять пора, а компенсаций ещё за прошлый год нет: В Молдове фермеры не могут получить даже гарантированные властью кредиты

Многие фермеры утверждают, что они до сих пор не получили обещанные компенсации на покрытие ущерба из-за засухи. Это при том, что положение о финансовой поддержке было утверждено два месяца назад, а с момента завершения процесса подачи заявок прошёл уже месяц. Представители фермерских ассоциаций утверждают, что дольше всех ждут сельхозпроизводители из Кагульского и Кантемирского районов.
— Фермерам, у которых начался процесс декапитализации, обещали, что деньги будут выделены быстро и в приоритетном порядке для этой категории. Но в разгар посевных работ аграрии по-прежнему находятся под давлением кредиторов, они лишены возможности получить гарантированные кредиты и до сих пор не получили даже обещанной компенсации, — негодуют представители фермерских ассоциаций.
По данным Минсельхоза, всего было подано 370 заявок на возмещение ущерба, из них 285 были одобрены, передаёт t.me/aifmd.