Уже сеять пора, а компенсаций ещё за прошлый год нет: В Молдове фермеры не могут получить даже гарантированные властью кредиты

Многие фермеры утверждают, что они до сих пор не получили обещанные компенсации на покрытие ущерба из-за засухи. Это при том, что положение о финансовой поддержке было утверждено два месяца назад, а с момента завершения процесса подачи заявок прошёл уже месяц. Представители фермерских ассоциаций утверждают, что дольше всех ждут сельхозпроизводители из Кагульского и Кантемирского районов.