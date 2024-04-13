Камера с ИИ за сутки зафиксировала нарушения на 1 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде камера с использованием искусственного интеллекта за сутки зафиксировала нарушения более чем на миллион рублей. Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Аргентум» выявил автомобилистов с непристёгнутыми ремнями безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщает замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Напомним, комплекс фиксации нарушений с использованием ИИ разработала нижегородская ИТ-компания. Камеру установили на улице Новикова-Прибоя.
Она способна непрерывно выявлять превышение скорости, движение по полосе для автобусов и троллейбусов, выезд на встречку, движение по обочине, а также проезд без ремня безопасности. Кроме того, камера может разыскивать автомобили и собирать информацию о ситуации на дорогах.
Как отмечает Егор Поляков, сейчас камера «Аргентум» работает в режиме тестирования. Это значит, что штрафы за зафиксированные правонарушения выноситься не будут.
Ранее сообщалось о том, что еще 52 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД заработали на перекрестках проспекта Ленина и бульвара Заречного, Южного шоссе и улицы Янки Купалы, Казанского шоссе и улицы Богдановича, на Нижневолжской набережной и многих других районах города, в том числе Автозаводском, Нижегородском, Советском и Ленинском.