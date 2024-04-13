Камера с ИИ за сутки зафиксировала нарушения на 1 млн рублей в Нижнем Новгороде

Она способна непрерывно выявлять превышение скорости, движение по полосе для автобусов и троллейбусов, выезд на встречку, движение по обочине, а также проезд без ремня безопасности. Кроме того, камера может разыскивать автомобили и собирать информацию о ситуации на дорогах.