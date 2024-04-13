В Коммунарке будет создан крупнейший пересадочный комплекс ТиНАО

«Еще недавно добираться в Коммунарку было долго и неудобно. За десять лет мы построили две станции метро Сокольнической линии. А скоро завершим строительство еще одной — станция “Коммунарка” Троицкой линии готова больше чем наполовину», — написал Мэр Москвы.