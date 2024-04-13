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В Коммунарке будет создан крупнейший пересадочный комплекс ТиНАО

Жители поселка могут пользоваться станциями Сокольнической линии, а вскоре завершится строительство станции «Коммунарка» будущей Троицкой ветки метро.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Транспортная доступность Коммунарки улучшается. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Еще недавно добираться в Коммунарку было долго и неудобно. За десять лет мы построили две станции метро Сокольнической линии. А скоро завершим строительство еще одной — станция “Коммунарка” Троицкой линии готова больше чем наполовину», — написал Мэр Москвы.

Ежедневный пассажиропоток двух новых, уже работающих станций — свыше 32,5 тысячи человек. А будущая «Коммунарка» Троицкой линии, как ожидается, каждый день будет принимать по 20 тысяч пассажиров. Станцию оформят в стиле биотек. Сейчас ведется устройство верхнего строения пути.

Коммунарка — значимый градостроительный проект Москвы. Там создается крупнейший пересадочный комплекс, развивается улично-дорожная сеть. В процессе строительства находится крупная магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Планируется, что она станет основой дорожного каркаса ТиНАО.