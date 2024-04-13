В Коммунарке будет создан крупнейший пересадочный комплекс ТиНАО

Транспортная доступность Коммунарки улучшается. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
«Еще недавно добираться в Коммунарку было долго и неудобно. За десять лет мы построили две станции метро Сокольнической линии. А скоро завершим строительство еще одной — станция “Коммунарка” Троицкой линии готова больше чем наполовину», — написал Мэр Москвы.
Ежедневный пассажиропоток двух новых, уже работающих станций — свыше 32,5 тысячи человек. А будущая «Коммунарка» Троицкой линии, как ожидается, каждый день будет принимать по 20 тысяч пассажиров. Станцию оформят в стиле биотек. Сейчас ведется устройство верхнего строения пути.
Коммунарка — значимый градостроительный проект Москвы. Там создается крупнейший пересадочный комплекс, развивается улично-дорожная сеть. В процессе строительства находится крупная магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Планируется, что она станет основой дорожного каркаса ТиНАО.