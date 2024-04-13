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На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 миллиарда рублей

Половину этой суммы направят из резервного фонда правительства России.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани. Столько же примерно будет выделено из бюджета Татарстана. Итого получится 7,4 миллиарда рублей.

«С помощью этих средств до 1 октября появится перрон, который сможет одновременно принимать 33 широкофюзеляжных самолета», — говорится в сообщении правительства страны.

Напомним, этот перрон в аэропорту Казани нужен для принятия бортов из стран БРИКС. В городе проведут саммит глав государств-участников организации.

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