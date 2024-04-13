За сколько купили самую дорогую квартиру Минска в марте

Квартира находится в доме элитного жилого комплекса «Аквамарин» недалеко от Национальной библиотеки.
«Аквамарин» построен в 2015 году и состоит из двух многоквартирных домов, в которых есть в том числе восемь пентхаусов. На старте продаж квадратный метр стоил от $2350 до $2800, а в пентхаусе — от $3600.
В квартире, за которую заплатили $350 тыс., квадратный метр обошелся покупателю в $2782. Ее площадь — почти 126 «квадратов». Причем квартира без внутренней отделки и перегородок.
Ранее стало известно, что в Минске стоимость квадратного метра жилья держится в среднем на уровне $1450.