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За сколько купили самую дорогую квартиру Минска в марте

Самая дорогая квартира, которую продали в марте в Минске, обошлась покупателю в $350 тыс. Подробности сообщает Realt.

Квартира находится в доме элитного жилого комплекса «Аквамарин» недалеко от Национальной библиотеки.

«Аквамарин» построен в 2015 году и состоит из двух многоквартирных домов, в которых есть в том числе восемь пентхаусов. На старте продаж квадратный метр стоил от $2350 до $2800, а в пентхаусе — от $3600.

В квартире, за которую заплатили $350 тыс., квадратный метр обошелся покупателю в $2782. Ее площадь — почти 126 «квадратов». Причем квартира без внутренней отделки и перегородок.

Ранее стало известно, что в Минске стоимость квадратного метра жилья держится в среднем на уровне $1450.