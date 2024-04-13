Запорожская АЭС полностью переведена в режим «холодный останов»

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС в 7.30 в субботу переведен в состояние «холодный останов». Таким образом, все реакторные установки ЗАЭС на данный момент остановлены.
«Холодный останов» — это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.
Работы по расхолаживанию энергоблока № 4 были выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации.
«Радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений», — сообщает пресс-служба предприятия в официальном Telegram-канале.
В режим «холодного останова» ранее перешли блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме «останов для ремонта», а блок № 4 находился в режиме «горячий останов» для выработки пара.