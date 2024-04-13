В Беларуси будет проще построить дом

В итоге процесс от проекта до начала возведения здания значительно сократится по времени. По словам министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, ранее на согласование документаций уходило не менее года. По две недели в каждой инстанции, а последних могло быть до 30 в зависимости от сложности объекта.