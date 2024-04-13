В Беларуси будет проще построить дом

В итоге процесс от проекта до начала возведения здания значительно сократится по времени. По словам министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, ранее на согласование документаций уходило не менее года. По две недели в каждой инстанции, а последних могло быть до 30 в зависимости от сложности объекта.
Сейчас же, отмечает министр, только на стадии проектирования сэкономили от трех до пяти месяцев.
В Минстройархитектуры называют документ первым кардинальным шагом и анонсируют, что уже работают над дальнейшим упрощением стадий строительства.
Ранее правительство также изменило порядок передачи дольщикам жилых домов и таунхаусов.