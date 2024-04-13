Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси будет проще построить дом

Строить в Беларуси жилые дома и объекты коммерческой недвижимости станет проще и быстрее. Постановление, которое уже подписал премьер-министр, снимет дублирующие процедуры и согласования, сообщает пресс-служба правительства. ﻿

В итоге процесс от проекта до начала возведения здания значительно сократится по времени. По словам министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича, ранее на согласование документаций уходило не менее года. По две недели в каждой инстанции, а последних могло быть до 30 в зависимости от сложности объекта.

Сейчас же, отмечает министр, только на стадии проектирования сэкономили от трех до пяти месяцев.

В Минстройархитектуры называют документ первым кардинальным шагом и анонсируют, что уже работают над дальнейшим упрощением стадий строительства.

Ранее правительство также изменило порядок передачи дольщикам жилых домов и таунхаусов.