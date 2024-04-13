Эксперимент по персональным медицинским помощникам признали успешным

«Совместно с минздравом России, субъектами РФ, медорганизациями и пациентами мы подвели итоги эксперимента и оценили результат как успешный. Цифровая инновация показала свою эффективность, планируется обеспечение бесшовного перехода от специального регулирования к общему», — приводят слова министра в правительстве Новосибирской области.
Решетников отметил, что эксперимент решает важную социальную задачу. Он обеспечивает постоянное наблюдение врачей за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.
«В период обострения им бесплатно выдаются тонометры и глюкометры российского производства. Данные с них в онлайн-режиме передаются на специальную отечественную платформу, чтобы лечащий врач мог использовать их во время очередного приема», — подчеркнул министр.
Всего в эксперименте «Персональные медицинские помощники» принимает участие более 19000 пациентов по всей стране. В Новосибирской области это 2500 человек.
По словам Максима Решетникова, следующий этап эксперимента — доработка платформы, куда направляются данные с приборов: планируется внедрение технологии искусственного интеллекта, которая позволит не просто собирать данные, но и анализировать их.
На данный момент в России установлено 14 экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по направлениям медицинской деятельности, транспорта, государственных услуг. Еще порядка 20 заявок находится на рассмотрении в минэкономразвития. На территории Новосибирской области реализуется пять ЭПР — регион лидирует по этому показателю.