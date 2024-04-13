Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперимент по персональным медицинским помощникам признали успешным

НОВОСИБИРСК, 13 апр — РИА Новости. Экспериментальный правовой режим в рамках инициативы «Персональные медицинские помощники» показал свою эффективность, планируется перейти от специального регулирования к общему по всей стране, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время посещения городской клинической поликлиники № 1 в Новосибирске.

Источник: © РИА Новости

«Совместно с минздравом России, субъектами РФ, медорганизациями и пациентами мы подвели итоги эксперимента и оценили результат как успешный. Цифровая инновация показала свою эффективность, планируется обеспечение бесшовного перехода от специального регулирования к общему», — приводят слова министра в правительстве Новосибирской области.

Решетников отметил, что эксперимент решает важную социальную задачу. Он обеспечивает постоянное наблюдение врачей за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.

«В период обострения им бесплатно выдаются тонометры и глюкометры российского производства. Данные с них в онлайн-режиме передаются на специальную отечественную платформу, чтобы лечащий врач мог использовать их во время очередного приема», — подчеркнул министр.

Всего в эксперименте «Персональные медицинские помощники» принимает участие более 19000 пациентов по всей стране. В Новосибирской области это 2500 человек.

По словам Максима Решетникова, следующий этап эксперимента — доработка платформы, куда направляются данные с приборов: планируется внедрение технологии искусственного интеллекта, которая позволит не просто собирать данные, но и анализировать их.

На данный момент в России установлено 14 экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по направлениям медицинской деятельности, транспорта, государственных услуг. Еще порядка 20 заявок находится на рассмотрении в минэкономразвития. На территории Новосибирской области реализуется пять ЭПР — регион лидирует по этому показателю.

медицина