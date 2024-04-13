На дворе почти лето, а зимние долги никуда не ушли: В Молдове продолжают отключать должников от газа

Уровень оплаты за потреблённый природный газ по состоянию на 31 марта 2024 года покрывает 97,2% поставленного объёма и достигает 4,098 миллиарда лев, что на 39,99% меньше показателя этого же периода прошлого года по причине значительно изменившихся за это время тарифов, сообщили в АО «Молдовагаз».