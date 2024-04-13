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На дворе почти лето, а зимние долги никуда не ушли: В Молдове продолжают отключать должников от газа

В марте от сети было отключено 757 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 3,5 млн леев.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове должников продолжают отключать от газа.

В марте от сети было отключено 757 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 3,5 млн леев. При этом 283 потребителя были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потреблённого природного газа.

Уровень оплаты за потреблённый природный газ по состоянию на 31 марта 2024 года покрывает 97,2% поставленного объёма и достигает 4,098 миллиарда лев, что на 39,99% меньше показателя этого же периода прошлого года по причине значительно изменившихся за это время тарифов, сообщили в АО «Молдовагаз».

энергетика