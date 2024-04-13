Всемирный банк понизил прогноз экономического роста Молдовы с 4,2% до 2,2%

Об этом говорится в весеннем докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии (World Bank ECA Economic Update Spring 2024).
В 2025 году эксперты ВБ прогнозируют экономический рост республики на уровне 3,9%, а в 2026-м — 4,5%.
Предполагается, что уровень инфляции в Молдове в 2024 году достигнет 4,9%, в 2025-м — 5,2%, а в 2026-м — 5%.
Согласно новому макроэкономическому прогнозу, который опубликован на сайте Минэкономразвития и цифровизации Молдовы, в 2024 году экономика республики вырастет на 2,5%, а в последующие 3 года ежегодный рост ВВП будет пределах 3% — 3,7%.
В 2022 году спад экономики составил 4,6%, а в 2023-м отмечен незначительный рост — 0,7%.
Прогнозируется, что в этом году среднегодовой рост инфляции составит 4,7%, в последующие 3 года — 4,5% — 5% ежегодно. На конец 2024-го уровень инфляции, как ожидается, составит 6,8%, в 2025-м — 3,6%, а в 2025-м и 2026-м — по 5%.