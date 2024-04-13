Всемирный банк понизил прогноз экономического роста Молдовы с 4,2% до 2,2%

Прогнозируется, что в этом году среднегодовой рост инфляции составит 4,7%, в последующие 3 года — 4,5% — 5% ежегодно. На конец 2024-го уровень инфляции, как ожидается, составит 6,8%, в 2025-м — 3,6%, а в 2025-м и 2026-м — по 5%.