Крупный микрорайон появится в деревне Куттузи под Петербургом

Компания GloraX приобрела 46,5 гектаров земли в Ломоносовском районе и собирается возвести в деревне Куттузи жилой комплекс, который будет реализован в 10 очередей.
Высота зданий с квартирами комфорт-класса не будет превышать 12 этажей. Также девелопер построит школу на 852 места и два детских сада. Освоение территорий планируется начать в 2025 году. Масштабный проект рассчитан на 10 лет.
Тем временем в Петербурге затормозилась сдача девелоперами новостроек. Одной из причин специалисты назвали высокие ставки по кредитам.