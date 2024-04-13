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Крупный микрорайон появится в деревне Куттузи под Петербургом

Крупный жилой микрорайон появится под Петербургом. Об этом сообщает РБК.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Компания GloraX приобрела 46,5 гектаров земли в Ломоносовском районе и собирается возвести в деревне Куттузи жилой комплекс, который будет реализован в 10 очередей.

Высота зданий с квартирами комфорт-класса не будет превышать 12 этажей. Также девелопер построит школу на 852 места и два детских сада. Освоение территорий планируется начать в 2025 году. Масштабный проект рассчитан на 10 лет.

Тем временем в Петербурге затормозилась сдача девелоперами новостроек. Одной из причин специалисты назвали высокие ставки по кредитам.

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