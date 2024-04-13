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В Новосибирскую область привезли 13 локомотивов «Ермак»

В Новосибирск прибыли первые локомотивы «Ермак», предназначенные для перевозки средних и тяжелых грузов.

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщила о том, что эти локомотивы обладают всеми необходимыми удобствами для машинистов, такими как плитка для разогрева еды, специальные выдвижные столики, виброустойчивые кресла и система кондиционирования воздуха.

Планируется, что 13 новых «Ермаков» будут эксплуатироваться в Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае и Кузбассе. Российские производители специально разработали эти локомотивы с учетом экстремальных климатических условий.

Кроме того, до конца 2024 года ожидается поступление еще 40 новых грузовых локомотивов, включая 30 электровозов серии 2ЭС5К и 10 локомотивов серии 3ЭС5К.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область получит деньги на инвестпроекты после приезда министра экономического развития.

РЖД