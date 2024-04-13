Wildberries планирует построить три логистических центра в Узбекистане

«Здесь традиционно хорошо развита легкая промышленность. При этом большое количество товара, которое продается на наших площадках в России, идет из Узбекистана не тем путем. Этого бы не хотелось ни нам, ни Узбекистану. Для нас важно развивать экономику той страны, где мы находимся», — отметила гендиректор Wildberries.