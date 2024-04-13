Wildberries планирует построить три логистических центра в Узбекистане

«Планы по созданию логистического центра в Узбекистане не изменились и вряд ли изменятся. Во-первых, в Узбекистане очень большой рынок с точки зрения потребителей. Во-вторых, стоит задача привлечь не столько покупателей, сколько производителей. Сейчас за них идет борьба», — рассказала основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.
По ее словам, у Узбекистана очень большие перспективы в этом плане.
«Здесь традиционно хорошо развита легкая промышленность. При этом большое количество товара, которое продается на наших площадках в России, идет из Узбекистана не тем путем. Этого бы не хотелось ни нам, ни Узбекистану. Для нас важно развивать экономику той страны, где мы находимся», — отметила гендиректор Wildberries.
Сейчас компания усиленно работает над поиском подходящего земельного участка, рассматриваются несколько вариантов. Сложности в этом вопросе Бакальчук объяснила предназначением земель, выделяемых под сельское хозяйство. Также у руководства маркетплейса есть ряд требований к площадкам — близость к республиканским трассам, рельеф, количество гектаров
Предполагается, что первый центр к 2026 году появится в Ташкентской области. Директор по работе с госорганами Wildberries Uzbekistan Сардор Кадыров уточнил корреспонденту Podrobno.uz, что, скорее всего, он расположится за постом ДПС «Уч кахрамон», ближе к приграничному таможенному посту «Гишткуприк».
Планировалось, что на проект направят 137 миллионов долларов, однако конечная стоимость будет известна после его финализации. Также собеседник отметил, что всего планируется построить три таких центра. Проекты будут запускаться по мере подготовки площадок.
«У нас в планах три территории — Ташкентская область, Ферганская, а также ниже Самарканд или Джизак. Здесь будут полноценные торгово-логистические комплексы, которые предложат полный комплекс услуг маркетплейса — складирование, подготовка