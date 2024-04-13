Строительство домов и коммерческой недвижимости упростят в Беларуси

Документ уже подписан премьер-министром Романом Головченко. Этим постановлением будут отменены дублирующие процедуры и согласования. Таким образом, значительно сократиться по времени процесс от проекта до начала строительства. Ранее на это уходило не менее года, отметили в пресс-службе.
В Минстройархитектуры данное решение называют первым кардинальным шагом.
Как рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, согласование проектно-сметной документации, решений, которые были в ней заложены на стадии выполнения техусловий, иногда достигали года.
«До принятия постановления необходимо было сходить и получить техусловия. Админпроцедура — это один месяц. И после получения админпроцедуры, проектирования объекта, необходимо было получить согласование. Как правило, это две недели в каждой инстанции. Количество этих инстанций в зависимости от сложности объекта доходило до 30», — отметил он.
Кроме того, на получение согласования тоже могло уйти три или четыре месяца, добавил глава ведомства.
«Считайте, этим постановлением мы этот срок убрали. Поэтому если говорить об общем сроке, то в среднем по статистике мы сэкономили от трех до пяти месяцев на стадии проектирования», — пояснил Пархамович.