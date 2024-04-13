Строительство домов и коммерческой недвижимости упростят в Беларуси

«До принятия постановления необходимо было сходить и получить техусловия. Админпроцедура — это один месяц. И после получения админпроцедуры, проектирования объекта, необходимо было получить согласование. Как правило, это две недели в каждой инстанции. Количество этих инстанций в зависимости от сложности объекта доходило до 30», — отметил он.