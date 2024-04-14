150 миллионов рублей выделено из бюджета Иркутской области на ремонт дорог в Байкальске

150 миллионов рублей направлено из областного бюджета на ремонт дорог в Байкальске. Средства выделены на плановый период до 2026 года благодаря программе Транспортный каркас Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Транспортные каркасы у нас созданы для многих муниципалитетов в области. Это ускорит развитие региона в сфере дорожного строительства, ведь средства по этой программе продолжат выделять и в дальнейшем, — говорится в сообщении.
В 2023 году на средства программы Транспортный каркас Иркутской области проведен капремонт трех участков дорог в Байкальске, а также автомобильной дороги от федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита до медико-санитарной части Байкальск, протяженностью 830 метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе завершены работы по подготовке к пожароопасному сезону. На территории Иркутской области имеется 18 авиаотделений и 58 лесопожарных станций.