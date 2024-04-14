В 2024 году Новосибирская область увеличила поставки зерна в Монголию и Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт увеличился в два раза.
Так, из 225,5 тысячи тонн зерна, отправленного из региона на экспорт, 56% предназначалось для Китая. Чаще всего экспортировали ячмень, горох, пшеницу, гречиху, лен, овес, рапс. В Монголию за первые три месяца 2024 года отправили 15 тысяч тонн пшеницы.
В Россельхознадзоре отметили, что все зерно прошло лабораторные исследования и соответствует нормам.