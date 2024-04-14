Предприниматели из Приангарья заключили экспортные контракты в Монголии

Два экспортных контракта заключили предприниматели Иркутской области по итогам поездки в Монголию. Бизнес-миссию в начале апреля организовал Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. Оператором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. Улан-Батор посетили представители пяти компаний региона: производители средств дезинфекции, строительных материалов, IT и туристические компании. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Центральным событием бизнес-миссии стали b2b-переговоры, в ходе которых члены делегации из Приангарья встретились с руководством 30 монгольских предприятий. Участники обсудили перспективы сотрудничества, российские предприниматели презентовали свои товары и услуги потенциальными партнерам из Монголии.
«Центр “Мой бизнес” регулярно организует такие выездные мероприятия. При этом проводится тщательная подготовительная работа: формируется запрос от принимающей стороны, учитываются интересы и возможности бизнеса нашего региона, обеспечиваются предварительные созвоны заинтересованных сторон. Такой формат позволяет при личной встрече уже говорить о конкретных договоренностях и даже подписать контракты», — отметила Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области.
По итогам переговоров заключили два экспортных контракта. Первый — на оказание туристических услуг: уже в этом сезоне иркутская туристическая компания организует в Приангарье тургруппы из Монголии, их состав, регулярность и длительность программ обсуждаются. Второй документ подписала компания -резидент ТОР «Усолье-Сибирское». Они будут поставлять в Монголию дезинфицирующие средства и кожные антисептики.