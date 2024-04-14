Предприниматели из Приангарья заключили экспортные контракты в Монголии

По итогам переговоров заключили два экспортных контракта. Первый — на оказание туристических услуг: уже в этом сезоне иркутская туристическая компания организует в Приангарье тургруппы из Монголии, их состав, регулярность и длительность программ обсуждаются. Второй документ подписала компания -резидент ТОР «Усолье-Сибирское». Они будут поставлять в Монголию дезинфицирующие средства и кожные антисептики.