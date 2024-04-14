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Суд наказал предпринимателей за крыс

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Центральный районный суд города Красноярска приостановил работу супермаркета «Пятёрочка», расположенного в на ул. Перенсона, 29 на 90 суток.

Источник: Наш Красноярский край

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Центральный районный суд города Красноярска приостановил работу супермаркета «Пятёрочка», расположенного в на ул. Перенсона, 29 на 90 суток. Дело об административном правонарушении было возбуждено Роспотребнадзором по результатам проверки супермаркета.

Основанием для проверки послужили публикации в СМИ и обращения граждан о наличии в этом магазине крыс.

Проверка установила, что зоологической оценки уровень заселенности торгового объекта грызунами составил 18 особей на 1000 м², что превышает эпидемиологически установленный нормируемый показатель в 36 раз.

По итогам обследования в отношении ООО «Агроторг» был составлен протокол о временном запрете деятельности, а дело об административном правонарушении передано в суд. При рассмотрении дела суд полностью поддержал позицию Роспотребнадзора.

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