Суд наказал предпринимателей за крыс

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Центральный районный суд города Красноярска приостановил работу супермаркета «Пятёрочка», расположенного в на ул. Перенсона, 29 на 90 суток. Дело об административном правонарушении было возбуждено Роспотребнадзором по результатам проверки супермаркета.