Иркутская область готовится принять 2 миллиона туристов в 2024 году

По предварительным данным, в прошлом году Иркутскую область посетило около 1,8 миллиона туристов. На текущий год запланировано увеличение туристического потока до 2 миллионов человек, причем летний сезон будет составлять более 600 тысяч посетителей.
Евгения Найденова отметила включение региона в проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает создание круглогодичного курорта на территории Иркутской области. Этот проект позволит развить современную туристическую инфраструктуру, включая причальные сооружения для организации водных путешествий на Байкале.