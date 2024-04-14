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Иркутская область готовится принять 2 миллиона туристов в 2024 году

На селекторном совещании с регионами России по открытию летнего туристического сезона под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова глава агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова доложила о готовности туристической инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: Freepik

По предварительным данным, в прошлом году Иркутскую область посетило около 1,8 миллиона туристов. На текущий год запланировано увеличение туристического потока до 2 миллионов человек, причем летний сезон будет составлять более 600 тысяч посетителей.

Евгения Найденова отметила включение региона в проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает создание круглогодичного курорта на территории Иркутской области. Этот проект позволит развить современную туристическую инфраструктуру, включая причальные сооружения для организации водных путешествий на Байкале.

туризм и отдых