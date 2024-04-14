Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые перелеты по маршруту Нукус — Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
Прямые авиарейсы по новому направлению Нукус — Стамбул — Нукус будут выполняться из международного аэропорта на самолетах Airbus A320 Neo один раз в неделю — по понедельникам.
«В целях увеличения потока туристов в республику Каракалпакстан и создания благоприятных условий для предоставления им качественного обслуживания открываются прямые рейсы авиакомпании “Uzbekistan Airways” по маршруту Нукус-Стамбул-Нукус», — говорится в сообщении.
Запуск первого рейса запланирован на 17 июня, уточнили в Комитете.