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Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата

Новый рейс авиакомпании «Uzbekistan Airways» позволит увеличить поток туристов в Каракалпакстан и создать благоприятные условия для качественного обслуживания пассажиров.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые перелеты по маршруту Нукус — Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

Прямые авиарейсы по новому направлению Нукус — Стамбул — Нукус будут выполняться из международного аэропорта на самолетах Airbus A320 Neo один раз в неделю — по понедельникам.

«В целях увеличения потока туристов в республику Каракалпакстан и создания благоприятных условий для предоставления им качественного обслуживания открываются прямые рейсы авиакомпании “Uzbekistan Airways” по маршруту Нукус-Стамбул-Нукус», — говорится в сообщении.

Запуск первого рейса запланирован на 17 июня, уточнили в Комитете.