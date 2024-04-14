КС России разрешил жительнице ФРГ получить наследство в Ростовской области

Анжелика Стаценко — дочь российского гражданина Эдуарда Надолинского, который умер в немецком Нюрнберге вскоре после переезда в ФРГ. Сейчас она проживает в Нюрнберге.
Отец Анжелики всю жизнь проработал шахтером в Новошахтинске. Он оставил дочери небольшое наследство — квартиру в Новошахтинске, денежный вклад в Сбербанке, старенький автомобиль «Жигули» (куплен еще в 1974 году) и такой же древний мотоцикл «Ява».
Российский нотариус признал право дочери на квартиру, но отказался оформлять на нее банковский вклад и транспорт. Для этого требовалось обращение к немецкому нотариусу, поскольку она проживает в другом государстве. Таковы требования законодательства РФ, пояснили юристы.
Стаценко обратилась в суд с иском признать право ее собственности на все наследство отца. Однако российские судебные инстанции подтвердили правомочность действий нотариуса. Не согласившись с этим, женщина написала заявление в КС РФ.
Правовая коллизия оказалась действительно сложной. Наследница проживает в недружественной стране. Поэтому оформление прав на движимое имущество входит в компетенцию немецкой Фемиды. Так что формально российский нотариус прав.
Но Конституционный суд признал, что бывшая ростовчанка все же имеет право на заявленную собственность. Из-за неблагоприятной международной обстановки нашим соотечественникам, оказавшимся за рубежом, стали недоступны многие правовые инструменты. Поэтому требуются особые меры для защиты их интересов, разъяснили в КС.