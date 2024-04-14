КС России разрешил жительнице ФРГ получить наследство в Ростовской области

Отец Анжелики всю жизнь проработал шахтером в Новошахтинске. Он оставил дочери небольшое наследство — квартиру в Новошахтинске, денежный вклад в Сбербанке, старенький автомобиль «Жигули» (куплен еще в 1974 году) и такой же древний мотоцикл «Ява».