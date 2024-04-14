Новый порт в Хабаровском крае принял первый балкер

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края к строящемуся на мысе Манорский новому грузовому порту Эльга на мысе Манорский пришвартовался первый сухогруз. В тестовом режиме к причалу № 1 сквозь плавучие льды подошёл балкер «Геннадий Цыганков». Видео об этом событии разместил в своём Телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Исторический момент: первый сухогруз поставлен к причалу № 1 морского порта Эльга, строящегося ударными темпами в Хабаровском крае! Процесс швартовки среди льдов в апреле особенно впечатляет, — прокомментировал Михаил Дегтярев.
Напомним, порт Эльга — конечная точка строящейся группой компаний ЭЛСИ первой в России частной железной дороги от угольных месторождений Якутии к Охотскому морю. Предприятие даст больше рабочих мест, чем нынешнее население Тугуро-Чумиканского района. Первый ледоход в порт пришёл в декабре прошлого года. Магистраль, как и сам порт строятся ударными темпами с опережением графика.