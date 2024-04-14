Новый порт в Хабаровском крае принял первый балкер

Напомним, порт Эльга — конечная точка строящейся группой компаний ЭЛСИ первой в России частной железной дороги от угольных месторождений Якутии к Охотскому морю. Предприятие даст больше рабочих мест, чем нынешнее население Тугуро-Чумиканского района. Первый ледоход в порт пришёл в декабре прошлого года. Магистраль, как и сам порт строятся ударными темпами с опережением графика.