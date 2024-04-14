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Рейсы из кишиневского аэропорта будут выполнять еще три авиакомпании: куда полетят

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Рейсы из Кишиневского международного аэропорта будут выполнять еще три авиакомпании, сообщили в администрации воздушной гавани.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что это авиакомпании Air Anka, Mavi Gök Airlines и Sky Vision.

«Программа чартерных рейсов дополняется еще тремя новыми авиакомпаниями, которые предложат путешественникам большую гибкость полетов», — отметили представители аэропорта.

  • Air Anka с 30 апреля будет выполнять рейсы семь раз в неделю в Анталью (Турция);
  • Mavi Gök Airlines с 4 мая начнет выполнять рейсы шесть раз в неделю в Анталью;
  • Sky Vision с 6 апреля выполняет рейсы два раза в неделю в Хургаду (Египет) и с 1 апреля шесть раз в неделю в Шарм-эш-Шейх (Египет).

С февраля нынешнего года были открыты прямые авиарейсы из Кишинева в Тбилиси, их выполняет грузинская авиакомпания Georgian Wings.

Со 2 апреля лоукостер Wizz Air запустил прямой рейс из Кишинева в Будапешт.

С 29 апреля расписание рейсов аэропорта Кишинева дополнила авиакомпания Lufthansa регулярным прямым маршрутом Кишинев — Франкфурт — Кишинев.