В Беларуси может подешеветь строительство жилья

Благодаря постановлению, которое уже подписал премьер-министр, получится сократить сроки строительства.
— Чем дольше объект строится, тем он становится дороже. Ряд процедур, от которых мы сейчас уходим, были не бесплатные. Заказчику нужно было нести дополнительные затраты, которые потом в том числе перекладывались и на жильцов, если речь идет о жилищном строительстве, — отметил Руслан Пархамович.
Ранее на согласование документации уходило не менее года. Сейчас только на стадии проектирования можно сэкономить от трех до пяти месяцев.
В Минске стоимость квадратного метра жилья в среднем составляет $1450. Границы ценового коридора колеблются от $1200 до $2 тыс. за метр. На вторичном рынке средняя стоимость «квадрата» — $1411,54.