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В Беларуси может подешеветь строительство жилья

Сокращение дублирующих процедур и согласований в строительстве позитивно отразится на стоимости жилья. Цена должна уменьшиться. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря постановлению, которое уже подписал премьер-министр, получится сократить сроки строительства.

— Чем дольше объект строится, тем он становится дороже. Ряд процедур, от которых мы сейчас уходим, были не бесплатные. Заказчику нужно было нести дополнительные затраты, которые потом в том числе перекладывались и на жильцов, если речь идет о жилищном строительстве, — отметил Руслан Пархамович.

Ранее на согласование документации уходило не менее года. Сейчас только на стадии проектирования можно сэкономить от трех до пяти месяцев.

В Минске стоимость квадратного метра жилья в среднем составляет $1450. Границы ценового коридора колеблются от $1200 до $2 тыс. за метр. На вторичном рынке средняя стоимость «квадрата» — $1411,54.

экономика
строительство
недвижимость