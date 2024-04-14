В Беларуси может подешеветь строительство жилья

— Чем дольше объект строится, тем он становится дороже. Ряд процедур, от которых мы сейчас уходим, были не бесплатные. Заказчику нужно было нести дополнительные затраты, которые потом в том числе перекладывались и на жильцов, если речь идет о жилищном строительстве, — отметил Руслан Пархамович.